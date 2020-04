A sólo unos de días del estreno de su nuevo disco, The Strokes acaba de estrenar el episodio uno de una serie de lo que ellos han llamado “una radio pirata” titulada Five Guys Talking About Things They Know Nothing About.

En la primera entrega vemos a Julian Casablancas, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr. y Nikolai Fraiture conectados en un video de Zoom donde hablan y comparten anécdotas ahora que ellos también están en cuarentena.

La idea de original era hacer, sí, una especie de radio pirata o podcast como promoción al lanzamiento de su nuevo álbum, The New Abnormal, sin embargo, dado que no pueden verse en persona decidieron armar estos videos para compensar y poner de su parte para seguir conectando a la gente.

A la luz de todo lo que ha estado sucediendo, esperamos que esto te distraiga durante tu cuarentena.

Mira a continuación el primer episodio:

En este episodio de sólo 17 minutos la banda habla de la escena musical de Nueva York de 2001 a 2011, de la cual formaron parte y los vio catapultarse a la escena internacional. Probablemente en los capítulos siguientes de la serie los veamos contando más anécdotas sobre sus casi 20 años de carrera en la música. Síguelos en su canal de YouTube para que no te los pierdas.

Este viernes 10 de abril, The Strokes estrenará su sexto álbum de estudio, The New Abnormal. Te dejamos el último sencillo que publicaron antes de escuchar por completo este esperado material.