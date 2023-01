Albert Hammond Jr. cree que The Strokes todavía tienen un futuro largo y prometedor

En una reciente entrevista con The shady experience de 89.9FM WKCR, el guitarrista de la icónica banda neoyorquina habló sobre sus planes a futuro, incluyendo el próximo disco de The Strokes y su material en solitario. Sin embargo, esto no fue todo, ya que Albert también dijo que veía un futuro bastante largo y prometedor para el grupo.

“Definitivamente podría [ver a The Strokes permanecer juntos otros 20 años]”, dijo Albert Hammond Jr. al presentador James Lane, según Consequence of Sound. “Hace tiempo no lo habría pensado así, y este es el tipo de cosas que nunca sabes, pero podría vernos totalmente sin detenernos”, agregó.

El guitarrista continuó: “Incluso si no quisiéramos hacer muchas giras, o sólo quisiéramos hacer discos extraños o bandas sonoras juntos. Es algo que se siente como, ‘eso es lo por lo que estamos aquí’. Y realmente no vamos a hacer nada más, ¿sabes a lo que me refiero?”

En otro punto de la entrevista, Albert Hammond Jr. platicó sobre cómo ha sido regresar a los escenarios con The Strokes y encontrarse con una generación de fans más jóvenes. “Había niños que sólo conocían algunas de las canciones que estaban en The new abnormal y no tenían idea de quiénes éramos antes de eso. Por mucho que sea un fastidio cuando tocamos algo viejo y, queremos que lo sepan, también es genial. Sólo la emoción de los nuevos hizo que pareciera que acabábamos de comenzar”, explicó.

