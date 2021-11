El punk fue la bomba que lo cambió todo en Inglaterra a finales de los 70. Sin embargo, su combinación con los ritmos provenientes de Jamaica hicieron que una segunda ola de grupos de ska pusiera a bailar a la juventud inglesa de aquellos años. A lado de grupos como The Beat, The Selecter y Madness, The Specials se colocaron como el grupo estandarte de esa generación en medio de protestas raciales. Su influencia se extendió fuera del Reino Unido, siendo Latinoamérica la zona geográfica donde más reverberó su propuesta. Hoy día el combo inglés está de vuelta con un disco que retoma su espíritu rebelde, Protest songs: 1924-2012. Conversamos con Horace Panter, bajista de la banda, para que nos diera más detalles al respecto.

TXT:: Jacobo Vázquez

La banda ha comentado que este nuevo álbum es una continuación de Encore (2019), ¿de qué forma está conectado y en qué forma es distinto?

Ambos están enfocados en romper reglas musicales, algo que The Specials ha tenido desde 1979, cuando empezamos a crear un estilo de música distintivo; no queríamos estancarnos, nos gusta explorar. Si con Encore nos acercamos a estilos como el funk o el soul, con lo nuevo trabajo vamos por el rock psicodélico de los años 60 y el country. Todas vertientes con un hilo conductor: el tema de la protesta.

¿Cómo fue el proceso de grabación de este nuevo disco, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo?

El proceso fue remoto, como te podrás imaginar. Escogimos canciones que pudieran ser relevantes el día de hoy; es nuestra forma de protestar ante el encierro que hemos vivido. Fue un proceso muy liberador, sobre todo al momento de escoger los temas que pudieran entrar en este concepto de canciones de protesta. Teníamos una lista de 50 canciones, luego la redujimos a 30 y finalmente nos quedamos con 12. Son canciones que tienen estilos distintos pero que comparten la misma temática y han sido significativas en distintos momentos de la historia contemporánea, como la guerra de Vietnam por ejemplo.

Es triste saber que canciones que hablan de la injusticia y que tienen tantos años, pero siguen siendo relevantes el día de hoy

Siempre he dicho que la injusticia es eterna y me temo que siempre va a ser así. La música permite documentar, ilustrar situaciones de injusticia. Es una de sus grandes virtudes. La música ha estado en la historia de la humanidad desde la época de la esclavitud; entonces las canciones eran un forma de describir la realidad, una forma de narración previa a los periódicos.

Algo así hicieron en 1981 cuando grabaron “Ghost town”, que describía la situación social en Inglaterra a principios de los años 80 y que ahora con la pandemia cobra un valor muy importante. ¿Cómo fue el proceso de creación de esa canción?

Para mí “Ghost town” será recordada como un triunfo de la voluntad de Jerry Dammer. En ese momento la banda se estaba desmoronando, apenas hablábamos entre nosotros y los ensayos para aprendernos el tema fueron muy complicados; igual ocurrió en la grabación, en un pequeño sótano en Leamington Spa, con un estudio portátil de 8 canales, para luego mezclarse en la casa del productor John Collins, en Tottenham. Esto ocurrió en la época en la que muchos grababan en las Bahamas, en un estudio profesional con 48 canales. Lo que hicimos se apegaba a nuestras raíces punk y reggae. Me siento muy orgulloso del resultado.

Ahora me gustaría hablar un poco del pasado de The Specials. El movimiento two tone fue poderoso, aunque duró muy poco, ¿a qué crees que se debió esta situación?

Éramos muy jóvenes e idealistas. Estábamos exhaustos, bebíamos mucho y consumíamos drogas. Éramos jóvenes y estúpidos, nos divertíamos tremendamente. Me parece que nadie estaba preocupado por el futuro. Si me hubieras preguntado en 1979: Horace, ¿en 50 años seguirás haciendo esto?, te hubiera contestado: cómprame una cerveza, por favor. Estábamos viviendo el momento. Un momento fantástico.

Después de la explosión del movimiento two tone, algunos migraron hacia el pop. Terry Hall (The Specials) con Fun Boy Three, Andy Cox y David Steel (The Beat) con Fine Young Cannibals y en tu caso con General Public, un grupo que tuvo éxito en Estados Unidos y aquí en México también.

General Public fue creado por Dave Wakeling y Raking Roger de The English Beat, era su banda. Stoker (el baterista), Micky (el tecladista) y yo participamos en el proceso creativo, pero eran Dave y Roger los que estaban a cargo del proyecto. Hicimos giras increíbles, sobre todo en Estados Unidos. Para mí, lo más importante es que recibía un sueldo, y así fue como pude comprar mi primera casa (me acababa de casar). Así que tengo mucho que agradecer.

¿A qué crees que se deba que el movimiento de ska en Inglaterra tuvo un impacto a nivel mundial, pero con una resonancia especial en Latinoamérica?

Son muchas las razones. Los ritmos eran grandiosos, la energía del punk y la sensualidad del reggae. La mezcla racial. Blanco y negro (chicos blancos tocando ska y chicos negros con actitud punk). La postura socio-política de las letras y el estilo elegante de la ropa.

Todo esto se conjugo en un concierto que The Specials ofreció cuando visitaron México por primera vez, ¿qué fue lo que más te gustó de aquella ocasión?

El concierto que dimos en El Plaza fue tremendo. Era la primera vez que tocábamos en México. Me recordó mucho los conciertos que dimos en 1979; y a los del 2009 cuando nos reunimos de nuevo. La CDMX es una ciudad muy emocionante.