The Smile, proyecto alterno de integrantes de Radiohead, ha compartido los detalles de su tan esperado disco debut.

Por si no lo sabías, el año pasado Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead crearon un grupo musical junto al baterista de Sons Of Kemet, Tom Skinner. Si bien la banda ya había compartido algunos sencillos y una que otra pista sobre su primer álbum de estudio, no se tenía ninguna información oficial, hasta hoy.

Titulado A light for attracting attention, el nuevo elepé de The Smile contó con todo un equipo de lujo, en el que se incluyó al productor Nigel Goodrich, a la London Contemporary Orchestra y a un grupo de músicos contemporáneos de jazz, entre los que destacan Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yard.

Respecto a este proyecto, Thom Yorke explicó: “Jonny vino con un montón de ideas, y no lo había visto por un tiempo, así que todas surgieron antes de que pudiera decir: ‘Espera, espera, espera’. Había mucho de mí pensando retrospectivamente, ‘ok, ¿qué voy a hacer con eso?’ Lo cual fue realmente agradable”.

El disco se estrenará el próximo 13 de mayo, pero, como adelanto, el día de hoy The Smile liberó “Free in the knowledge”, canción que Thom Yorke ya había interpretado en vivo durante un show que dio en diciembre en el Royal Albert Hall. La versión de estudio ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Te dejamos a continuación el clip oficial, dirigido por Leo Leigh:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

