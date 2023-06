The Smile en México: Un incendio interior

El trío mejor conocido como el proyecto alterno de Thom Yorke y Jonny Greenwood, más el baterista Tom Skinner, debutó en el Auditorio Nacional. El soundtrack inmejorable de un verano con temperaturas inéditas y un exceso de ofertas musicales.

TXT:: Miguel Ángel Morales / @mickeymetal / FOT:: Liliana Estrada

Una buena parte del público espera en el lobby del recinto de Reforma en lo que dan las 21 horas. Beben, platican o ven la memorabilia. Pese a la conocida puntualidad del grupo a algunos nos tomaron desprevenidos las cuerdas apocalípticas salidas del viejo sintetizador Waldorf de Thom. Una atmósfera que evoca a esos cielos naranjas de metrópolis como Nueva York, agobiadas por los incendios derivados de las altas temperaturas y la polución.

Ciertamente la presentación de The Smile es el soundtrack perfecto de la canícula, con su urgencia de prender todo a su paso y a su vez la voluntad de preservar el fuego. Con una iluminación minimalista –guiño a la usada en la pasada gira de Radiohead, hace más de un lustro, con ledes parpadeando nerviosamente–, la banda parece decirnos que a lo que menos se le presta atención es a la parafernalia; se trata de los músicos y sus instrumentos. El incendio está en el interior.

Y es que desde los primeros rasgueos de “The same” podemos advertir que si hay algo que ha caracterizado a la dupla creativa del quinteto de Oxford, ya sea con The Smile, Atoms for Peace o los scores para películas, es su simbiosis en el nada fácil arte del groove. “Thin thing“, “The opposite“, “Waving a white flag” desfilan con luz propia, mediadas por los tímidos “gracias” de Yorke entre cada una. Lejos de los paisajes depresivos de Radiohead, aquí hay cierta despreocupación vital que hace que obviemos que estamos frente a músicos experimentados en sus cincuenta. No sabemos lo que traerá el mañana, canta Thom como un mantra y se vuelve un recordatorio de esta noche.

A ratos parece que el trío es uno de esos grupos de math rock con ritmos calculados cuales piezas de relojería que cambian de ritmo a la menor provocación; en otros momentos toma elementos prestados del kraut en su repetición machacona. Es imposible no advertir la influencia del afrobeat y el jazz en algunos temas, en donde la filiación del baterista se hace evidente: también forma parte del proyecto de Shabaka Hutchings y Sons of Kemet. Sin embargo, cuando Yorke toma el piano nos coloca la idea de que, pese a todo, The Smile es una banda de rock. Una extraña, eso sí.

Si algo nos ha devuelto The Smile de aquellos jóvenes Greenwood y Yorke de Hail to the thief (2003) o incluso de Pablo honey (1993), es la vocación por hacer riffs memorables, ya sea en el bajo o la guitarra. A diferencia de su proyecto principal, aquí todo vuelve al cauce de melodías directas, cuasi punk. “You will never work in television again” es garage en estado puro. La mencionada “We don’t know what tomorrow brings” comparte ADN con las canciones más taladrantes de In rainbows (2007).

Uno de los momentos más álgidos llega con “Free in the knowledge“. La pieza de aires acústicos recuerda a la melancolía del disco más reciente de Radiohead, A moon shaped pool (2016), en su simpleza pero efectividad al evocar momentos agridulces. Thom canta: Tal vez éste fue un mal momento. Estábamos despistados pero no terminaremos de esa forma. El canto de cisne recuerda que en medio de la desesperanza hay posibilidad de cambio. Estamos juntos en esto, tú y yo.

En el lado complementario a la languidez fúrica de Yorke tenemos a Jonny. Su grandeza como guitarrista destaca en su uso de arpegios cristalinos que acompañan a la voz, los cuales se van haciendo más y más complejos, como una cascada que fluye de manera sobria pero que se desborda a medida entre los silencios vocales. “Bending hectic” esconde su talento en una bella sucesión de notas que parecen desafinadas pero que al final se acomodan, como en la terrorífica “Dollars and cents“, de aquel álbum de Radiohead que cumplió 20 años de edad recientemente.

Pero mientras aquellos hombres de mediana edad cantaban sobre los estados opresivos y orwellianos como los de Bush y Blair (“2+2=5“) o el desastre inminente e imposible de cambiar (Somos accidentes en espera de suceder, se escucha en “There there“), hoy en el Auditorio Nacional al menos hay un dejo de esperanza. ¿Acaso es la blandenguería que trae la vejez?¿La búsqueda ingenua de un mundo mejor? No lo sé, pero el vitalismo del power trio es una mirada refrescante que se aleja del conformismo del realismo capitalista y el imperativo de la felicidad impostada de las redes sociales. Dice Yorke: Cuando nos damos cuenta de que estamos quebrados y que nada se arregla, podemos hundirnos bajo la superficie.

¿Puede The Smile captar la belleza y el horror del mundo como en su momento lo hizo Radiohead en el filo del siglo XXI, con sus turbulencias por la digitalización, la ansiedad de una época que se fragmentaba y el pulso esquizofrénico de las juventudes nihilistas? Probablemente no. Pero ha logrado algo difícil de conseguir: sostener un discurso coherente, virtuoso y a la vez sensible en un momento histórico donde la autocomplacencia en las agrupaciones maduras es moneda de cambio.