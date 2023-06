The Sisters of Mercy están por aterrizar en México

El mundo del rock gótico tiene en The Sisters of Mercy a una de sus leyendas. Incluso han influido en bandas de metal. La estética de su sonido marcó un parteaguas en los años 80 e incluso bandas como Kreator, Cradle of Filth, Gothic Sex, In Extremo y Paradise Lost entre otros les han rendido tributo. Desde su primera visita a México, en 1999, se han presentado en cinco ocasiones y ahora tienen planeadas dos fechas que marcarán su sexta vez en suelo azteca.

Esta vez se presentarán en Guadalajara, el domingo 11 en el C3 Stage, acompañados de la banda mexicana Godless Procession, y el supersticioso martes 13 en el Circo Volador de la Ciudad de México, junto con los nacionales Prismatic Shapes (boletos aquí). Las fechas son parte del concepto Road to Hell and Heaven 2023, una especie de pre fiestas con temática en torno al festival que se llevará a cabo el fin de semana del 3, 4 y 5 de noviembre, en Toluca. Con una persona (Andrew Eldritch, voz) y una máquina (Doctor Avalanche, caja de ritmos) como únicos elementos que han estado ahí desde el inicio, en esta gira la banda británica se completa con Ben Christo y Dylan Smith en las guitarras.

Los suyos son conciertos donde el espectador casual encuentra una oportunidad para ver cómo se vive la cultura gótica, los atuendos, los maquillajes y la vibra. Para los enterados se trata de una nueva oportunidad de comunión, de disfrutar a una banda que ha lanzado sólo tres álbumes de estudio: First and Last and Always (1985), Floodland (1987) y Vision Thing (1990). No tiene más porque a principios de los 90 se puso en huelga para protestar por el mal trabajo de su sello, East West Records, parte de WEA, a quien acusaron de incompetencia y retención de regalías.

Aún así, la banda se las ha arreglado para no caer de cabeza en el concepto de “banda de nostalgia”, pues cada tanto presenta temas nuevos. No los graban, pero los componen y los tocan en vivo. Aunque ellos rechazan tener relación alguna con el goth rock, es uno de sus pilares y un buen pretexto para romper el tedio de los martes, al menos en la Ciudad de México.