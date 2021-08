El mundo del rock está de luto. Charlie Watts, conocido por ser baterista de los legendarios Rolling Stones, ha muerto a los 80 años de edad.

La noticia la dio a conocer su publicista con un comunicado en el que dice lo siguiente: “Con inmensa tristeza les anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció pacíficamente hoy por la mañana en un hospital de Londres rodeado de su familia”.

“Les pedimos amablemente que se respete la privacidad de su familia, compañeros de banda y amigos cercanos durante estos momentos difíciles”, agregó en el mensaje.

Recordemos que hace un par de semanas se acababa de anunciar que Charlie Watts no formaría parte de la gira que The Rolling Stones darían por Estados Unidos debido a que se estaba recuperando de un procedimiento médico no especificado. Aunque se sabe que el músico fue tratado por cáncer de garganta en 2004.

REST IN POWER.