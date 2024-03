Café Marvin y la monumentalidad de la insignificancia con Liis Ring

Nuevo trabajo de la artista sueco estonia Liis Ring. I found what I was looking for es una pieza de field recording que alcanza magnitudes concretas sorprendentes.

El afán de seguridad y confort nos lleva a solo conocer una esquina de nuestro entorno. La atención de todo lo que nos rodea es una aventura muchas veces estremecedora.

La artista sonora y visual, además de observadora de pájaros, Liis Ring contempla en I found what I was looking for cada suceso que transcurre oculto y cerca de su ser.

Ring viajo a Japón en verano y no cesó de capturar lo que sucedía a su alrededor.

“Sabía desde el principio que quería que esos sonidos se unieran de una forma u otra después, por lo que se podría decir que el proceso de composición ya comenzó con presionar grabar en mis dispositivos y sumergirme en el acto de escucha extensa en ese entonces”.

El resultado es una obra magnífica en lo narrativo y en lo sensible. Un viaje experimental por la delicadeza de la vida que nos rodea donde derivados arpegios digitales conviven con elementos acústicos. No faltan los desafíos delicados del cantar de los pájaros.

Los tramos postreros de I found what I was looking for despliega con coros sacros lo monumental de la ceremonia de la vida.

La ambición vital de Lii nos facilita contemplar el refugio del yo como un universo infinito hasta el último aliento. Algo de porqué a nuestra insignificancia.

Ring ha lanzado cuatro álbumes de larga duración y dos EP.

I found what I was looking for de Liis Ring