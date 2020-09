The Queen Is Dead ha sido uno de los álbumes más emblemáticos no sólo en la trayectoria de The Smiths, sino en la historia de la música en general. Un disco que irónicamente marcaría la cima de su carrera y el inicio del fin.

Presentado el 16 de junio de 1986, esta producción definitivamente fue todo un desafío para Morrissey y compañía. Comenzando porque desde su publicación la banda tuvo algunos problemas con el sello discográfico Rough Trade, lo que desataría un retraso de más de medio año.

Como ya sabemos todos, para comprender las canciones de Morrissey es necesario entender el idioma y el contexto, y The Queen Is Dead es una clara muestra de ello. Ya que no sólo llegó para marcar una etapa importante en la carrera de la banda, sino que también logró ser parte de una filosofía de vida para todos aquellos que deseaban rebelarse contra la Inglaterra conservadora de Margaret Tatcher.

Es por eso que originalmente el álbum se titularía Margaret On The Guillotine. Sin embargo, terminaron optando por el ya conocido título de The Queen Is Dead, basado en la aclamada novela Last Exit To Brooklyn del autor americano Hubert Selby, obra que de hecho causó mucha controversia debido a su abierto criterio sobre la homosexualidad, racismo, drogadicción y violencia doméstica.

Este disco de The Smiths además de combinar la literatura y la política, también tuvo al séptimo arte encargándose de darle el toque final con la portada. La cual fue realizada por el mismo Morrissey en colaboración con Alain Delon y estuvo inspirada en el polémico film noir de los años sesenta, L’insoumis.

The Queen Is Dead ya por todos los factores antes mencionados prometía mucho y como un plus, dentro de las 10 pistas que lo conforman encontramos el que fue el primer single, y que hasta nuestros tiempos es considerado como un himno para los enamorados, “There Is A Light That Never Goes Out”. Y en su momento, sobre esta canción Moz comentó:

Cuando eres un adolescente y estás en los 20 todo parece desesperadamente eterno y doloroso. Pero mientras vas creciendo te das cuenta de que la mayoría de las cosas son terriblemente dolorosas y esa es la condición humana. Muchos de nosotros sobrevivimos porque estamos convencidos de que en algún punto de nuestra vida, con determinación y perseverancia, terminaremos en algún tipo de mágica unión con alguien. Es una falacia, por supuesto, pero es un tipo de religión. Tienes que creer. Siempre hay una luz que no se apaga, y es llamada fe.

Incluso este track junto con “The Queen Is Dead” posteriormente formaron parte de un short film dirigido por Derek Jarman que de igual forma, lleva por nombre el título del álbum.

Fue así que el tercer y penúltimo álbum de estudio de The Smiths logró posicionarse en segundo lugar durante 22 semanas en la Lista de Álbumes del Reino Unido y en el número 70 en la lista de Billboard 200. Llevando a los ingleses a la cima de su carrera, que sin saberlo se convertiría en el comienzo del fin, ya que fue durante estos años que se destapó la adicción a la heroína que tenían Andy Rourke y Johnny Marr y que posteriormente desataría los problemas que llevarían a su fin a The Smiths.

Sin duda el álbum en su totalidad es toda una joya. No por nada hasta la fecha sigue siendo uno de los favoritos de The Smiths y uno de los imprescindibles en la biblioteca de muchos.

