Ben Gibbard estuvo hablando sobre The Postal Service y reveló que no hay posibilidades de que la banda se reúna para hacer nueva música juntos.

En una entrevista con NME, el también frontman de Death Cab For Cutie dijo que hace años que esa opción está descartada. “Amo mucho a Jimmy y Jenny, pero el sueño o la idea de hacer más música murió cuando intentamos hacer el segundo disco en 2004 y 2005”, explicó.

“En 2001 y 2002 estaba escribiendo para Give Up [The Postal Service] y Transatlanticism [DCFC] al mismo tiempo”, continuó. “Obviamente en ese entonces The Postal Service no existía todavía, pero Death Cab no estaba mucho de gira, todavía éramos muy autosuficientes como sólo cuatro de nosotros en una camioneta con una persona de merchandising.”

“La carga de trabajo y las expectativas no se parecían en nada a lo que se convirtieron más tarde, así que tuve mucho tiempo libre para hacer que estas cosas sucedieran al mismo tiempo”, agregó.

Tras esto, Ben Gibbard continuó explicando cómo el espíritu del tiempo es lo que alimenta en gran medida la creatividad de The Postal Service: “Tener 26 y ser lo suficientemente engreído como para pensar ‘oh esto está bien, sólo haré cinco discos al mismo tiempo’, significa que creativamente tienes mucha más pasarela frente a ti.”

Y agregó: “Give Up se realizó con tanta facilidad que no hubo muchas dudas y fluyó con tanta naturalidad. Cuando empezamos a trabajar con un segundo disco se hizo muy obvio que iba a ser difícil encontrar el tiempo para hacer el sucesor de un disco que había tenido un momento tan inesperado.”

“Quieres decir nunca digas nunca, pero nadie debería de estar conteniendo la respiración en espera de que nueva música de The Postal Service llegue pronto. No hemos trabajado en nada. Nos mantenemos en contacto como amigos pero eso es todo”, concluyó.

The Postal Service estuvo integrado por Ben Gibbard, Jenny Lewis y Jimmy Tamborello. Su único disco, Give Up, fue lanzado en 2003 y después, en 2013, se reunieron para realizar un tour por el décimo aniversario del álbum.

Foto de portada tomada del Instagram de Jenny Lewis.