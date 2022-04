A unos cuantos días del estreno de The Northman, Focus Features ha compartido un último vistazo.

The Northman es una de las películas más esperadas del año, por muchas razones. De inicio, el filme es una creación de Robert Eggers, a quien seguro reconocerás por grandes obras como The lighthouse y The witch, en conjunto con el poeta islandés Sjón, que nos envuelve en una historia estilo Gladiador, pero versión vikinga.

Además, el largometraje cuenta con un elenco conformado por algunas de las figuras más influyentes del séptimo arte en los últimos tiempos, incluyendo a Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang, Murray McArthur, Hafþór Júlíus Björnsson y Willem Dafoe. Aunque podríamos decir que la sorpresa más grande es la actuación de Björk, quien regresa a la pantalla grande después de más de dos décadas.

Desde finales de 2021 se han compartido breves adelantos de The Northman, pero hoy se liberó un tráiler más en el que se han agregado los buenos comentarios que ha recibido la cinta de parte de la crítica; así como también se compartió un vistazo más profundo del personaje de Björk, el cual puedes checar en este enlace.

Te dejamos a continuación el último tráiler de The Northman y recuerda que su estreno se llevará a cabo el próximo 22 de abril en los cines de alrededor del mundo.

Foto de portada vía YouTube.

