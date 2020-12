The Nix es el proyecto en solitario del ex Franz Ferdinand Nick McCarthy y Seb Kellig. Sausage Studio Sessions es el nombre del nuevo disco de este proyecto en el que las colaboraciones no faltan. KT Tunstall, Laetitia Sadier y Vula Malinga de Basement Jaxx están incluidos en esta bomba sonora grabada desde el este de Londres.

TXT:: Homero Núñez

En esta ocasión tuve el gusto de platicar con Nick McCarthy en su faceta post Franz Ferdinand. La plática sucedió a través de Zoom y con el músico hablando desde algún lugar de Alemania durante los días que acompañan el lanzamiento del nuevo disco de The Nix y en pleno rebrote del dichoso virus. El siempre sonriente se disculpa por haberse conectado unos minutos tarde y entre risas nos saludamos.

Homero: ¿Cómo conociste a Seb Kellig? ¿Cómo fue que decidieron hacer un disco ahora como The Nix?

Nick McCarthy: La historia es bastante larga (risas). Seb Kellig era amigo de mi hermana menor, sí, yo soy un poco más viejo. Básicamente crecimos juntos y por cuestiones de la vida, él terminó viviendo en Londres. Cuando yo me mudé a la gran ciudad, tuve la fortuna de reencontrarme con mi viejo amigo. Seb estaba totalmente transformado, lo recuerdo como un excelente bailarín, cuando éramos jóvenes él era algo mod. Ahora él es una ratón de estudio, el mago con quien decidí poner un estudio de nombre Sausage Studio.

H: Sausage Studio Sessions tiene un sinfín de colaboradores que le dieron vida a su tracks. ¿Cómo eligieron a sus invitados?

NM: Básicamente, incluimos a gente muy querida para nosotros. Pensamos en juntar a personas con quienes pudiéramos pasarla bien. Parte de los invitados fueron viejos conocidos del medio, por ejemplo, KT Tunstall es una entrañable amiga de las épocas de fiesta de Franz Ferdinand. También incluimos a todos los personajes que se daban la vuelta por el Sausage Studio. Por ahí también grabamos al cantante de Stereolab y claro, Kwamie Liv era alguien a quien quería grabar.

H: Entre los invitados del Sausage Studio Sessions se encuentra Sergio Acosta de Zoé. ¿Dónde diablos se conocieron?

NM: (Risas) Esa es otra larga y excelente historia. Sergio es muy amigo mío, lo conocí en algún viaje a México por allá de 2002. Lo más interesante del asunto es que nos conocimos antes de que Franz Ferdinand y Zoé fueran famosos. Resulta que una amiga de mi tía en Ciudad de México me insistió en conocer a su sobrino músico. Aquél muchacho era Sergio, salimos, tomamos algo y ahí coenzó una gran amistad entre los dos. Lo mejor del asunto es que poco después, nuestros proyectos explotaron. Vay, siempre tenemos cosas de qué hablar, es un gran tipo.

H: Sausage Studio Sessions es un disco movidísimo y muestra la fiesta eterna de The Nix. Aún así, este material incluye unas canciones totalmente dark. ¿Cuál es el motivo de este cambio de mood tan drástico?

NM: Supongo que uno no siempre puede estar feliz, es como una reflexión de la vida. Sales de fiestaa, la pasas increíble e inevitablemente, al otro día te sientes una verdadera basura. Digamos que esas canciones podrían representar una resaca. Además, también me gusta hacer canciones tristes; canciones para estar solo y sentirme totalmente mierable (risas).

H: ¿Qué fue lo que más disfrutaste de grabar este nuevo dico bajo The Nix?

NM: Conocer nueva gente, reencontrarme con amigos entrañables, conectar con más mentes musicales. Con Franz Ferdinand éramos como una pandilla, nosotros contra el mundo. Este proyecto es diferente, es más abierto, totalmente colaborativo.

H: En estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que más extrañas de tu estudio?

NM: Extraño que diario venía alguien nuevo nunca nos aburríamos. No había tiempo de eso. Mi sueño era tener un cuarto lleno de todos los instrumentos habidos y por haber, lo conseguí. Ahora todo se encuentra desenchufado, nada me gustaría más que estar ahí con Seb. Yo amo hacer canciones y él ama grabarlas.