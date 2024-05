The New Raemon y McEnroe se ponen nostálgicos en “Niño aún”

Evocar la niñez es uno de los temas que más obsesiona a los artistas, una cofradía de la que se dice que obtienen mayor rédito en la medida de que no pierdan la espontaneidad de los primeros años; ahora son The New Raemon (Ramón Rodríguez) y McEnroe (Ricardo Lezón) los que se remontan hasta los tiempos mozos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Niño aún” es un segundo sencillo de lo que habrá de ser Nuevos Bosques, una segunda incursión a cuatro manos y que se da ocho años después de que editaran Lluvia y Truenos, que al día de hoy sigue sonando tan hermoso como el primer día.

La canción transcurre: “A lomos de una recuerdo cristalino” y tiene un ritmo lento que casi parece un mantra que evoca a caballos, aves, perros y todo ese ámbito en el que los chiquillos arman un entorno de magia y fantasía.

Nuevos Bosques es un disco para el que se armó una gran banda de apoyo en la que se encuentran Leia Rodríguez (hija de Ramón), Ricky Lavado y Marc Clos, además de la colaboración de David Cordero en la música y Jordi Solans en cuanto a la producción.

Será el próximo 13 de septiembre cuando aparezca completo Nuevos Bosques, trabajo del que ya conocemos el tracklist completo:

“Era Amor”

“Camino Verde”

“La Bondad”

“Café En Pomona”

“Niño Aún”

“Tinieblas”

“Todos Los Días Son Ayer”

“Banderas Rojas”

“Triste Como Un Muro”

“. Sombra [Helicon]”

“Viernes Noche”

“El Saltillo”

“Amor Mío”

“No Le Pido Mucho A La Vida Hoy”

“En El Lento Día

“En La Próxima Gasolinera

Los tres temas finales únicamente aparecerán en la edición en vinilo.

