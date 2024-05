‘Stereophonic’, una maravilla compuesta por Will Butler para el teatro

Durante los más de 20 años de historia de la revista Marvin hemos impulsado un tipo de literatura a la que hemos denominado Rock para leer y que luego extendimos con la colección Tinta Sonora, donde la música se entrevera con las historias; es por ello que me emociona encontrar un disco como Stereophonic (Original Cast Recording), que emana, nada menos, que del teatro-rock.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Uno no puede saberlo todo… así que llegué al álbum más bien por la figura del autor; nada menos que Will Butler, un músico que decidió dejar a los exitosos Arcade Fire para labrarse una carrera en solitario, una en la que se dio el tiempo en componer para una obra de teatro que ahora se representa en el John Golden de Broadway.

Lo descubrí una mañana de sábado y me pareció formidable; más tarde en el mismo día lo repetí y me dije: pero si esto suena muy cercano a Fleetwood Mac… y es cierto. Resulta que es una de las preguntas frecuentes de los internautas tras escuchar Stereophonic.

La obra se centra en los problemas internos de una celebre banda de rock que se encuentra en el estudio en 1976 y han sido los críticos los que la vinculan con los Fleetwood Mac, justo en el momento previo a editar Rumors, su gran disco de 1977. ¿Así o más coincidencias?

Entonces lo que hay aquí son estupendas canciones de rock clásico en las que no sólo aparece Will Butler, sino que suman sus voces miembros del elenco, como Tom Pecinka, Sarah Pidgeon y Juliana Canfield.

Es así como Stereophonic maravilla con 12 temas y 2 fragmentos a modo de interludios en los que brillan las guitarras acústicas y un excelente piano; todos los elementos están allí para hacernos viajar en el tiempo e instalarnos en el final de la década de los sietes; ¡creo que mucho necesitaba una experiencia vintage de este tipo!

Will Butler ha tomado un poquito de la épica de Arcade Fire para aplicarla en “Drive” -probablemente la mejor canción de todo el lote-, que va como cabalgado y conducida por una espléndida voz femenina que nos va seduciendo. Pero tampoco es que se queden a la saga “Masquerade” y “Bright v1”.

Ahora que lo pienso, Stereophonic no sólo me remite a los Fleetwood, musicalmente también hay algo de esa extraordinaria banda que fue 10,000 Maniacs -¡claro, en la época de Natalie Merchant!-. He aquí 41 minutos que son puro placer.

La obra ya ha sido nominada a 13 Premios Tony que reconocen a lo mejor del teatro y en los que han decidido destacar a la puesta en escena, la dirección y el talento de los actores; ahora es momento que nos alejemos del escenario y concentremos nuestra atención en el valor de la música… ¡discazo!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #45: la conquista del espacio a bordo de una motoneta