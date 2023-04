A finales de mes, The National lanzará su tan esperado nuevo disco, titulado First two pages of Frankenstein. Así que para preparar un poco el terreno, hace unos momentos el combo liberó un último adelanto con “Your mind is not your friend”, sencillo en el que le encontramos trabajando de nuevo con la cantante Phoebe Bridgers.

“Your mind is not your friend” es un emotivo tema que entre nostálgicos acordes retoma el tema de la salud mental. Al parecer, el tema es un reflejo de la depresión por la que Matt Berninger, frontman de la banda, atravesó en los últimos años, misma que le desató un bloqueo creativo después del estreno de I am easy to find en 2019.

Respecto a esto, en una reciente entrevista, Berninger explicó: “Por lo general, cuando estoy en un lugar problemático, puedo sacar algo de eso y escribir una canción al respecto, y eso hace mucho para resolverlo. Esta vez, no quería. No estaba interesado en mi propio dolor. No estaba interesado en mis propios problemas. Tal vez incluso me avergonzaba un poco”.

“Entonces, cuanto más tiempo pasaba sin ejercitar realmente esa parte [de escritura] de mí mismo, más difícil era conectarme con ella. El desenredar lo que sea. La emoción de hacer algo de la nada”, agregó.

De igual forma, el vocalista aseguró que en un intento por mejorar su salud mental, dejó de beber alcohol y consumir marihuana, así como también comenzó a tomar antidepresivos. “Estuve escribiendo música triste y deprimente durante mucho tiempo, luego, cuando realmente me golpeó, cuando realmente me atrapó, no quise escribir más sobre eso. Simplemente no pude articular la niebla en absoluto. No quería ponerle palabras. Todo se sentía feo y asqueroso y todos los pensamientos en mi cabeza eran pequeños, amargos y temerosos”, dijo.

La colaboración de The National con Phoebe Bridgers ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Además, su estreno llegó acompañado de un vídeo dirigido por el hermano de Bridgers, Jackson, y protagonizado por Matt Berninger y su hermano Tom.

First two pages of Frankenstein se estrenará el próximo 28 de abril.