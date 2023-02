The National estrena el sencillo “New Order T-Shirt”

Tras el anuncio de su próximo álbum de estudio, que se titulará First two pages of Frankenstein, The National ha publicado el sencillo “New Order T-shirt” para que nos vayamos dando una idea de lo que será este nuevo capítulo en su carrera. El track ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

“New Order T-Shirt” en realidad se mantiene dentro del clásico estilo de la banda, aunque de una forma muy sutil logra convertirse en una apasionada balada de guitarra que evoca la nostalgia que surge cuando recuerdas a alguien que extrañas. Es un tema que sin duda te llegará a lo más profundo del corazón, en especial si andas con mal de amores.

Hablando sobre esta canción, Aaron Dessner explicó: “Para mí, la línea ‘guardo lo que puedo de ti’ significa algo sobre todos los que he conocido o amado. Hay una simplicidad en ‘New Order T-Shirt‘ que me recuerda a nuestros discos anteriores, pero con toda la madurez y experiencia que tenemos ahora. Se siente como una canción realmente importante para el futuro de nuestra banda”.

First two pages of Frankenstein de The National se estrenará el próximo 28 de abril. Según se confirmó, el disco incluirá colaboraciones con Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers y Taylor Swift.