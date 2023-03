The National y una devastadora canción sobre el divorcio

“What about the eucalyptus tree?/ What about the instruments?/ What about The Cowboy Junkies?/ What about the Afghan Whigs?”; todo divorcio es devastador, aniquilante, y más cuando se tiene que repartir las posesiones y con discos geniales de por medio y eso lo sabe bien The National y lo plasman en un sencillo implacable e impecable.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“You should take it?/ I’m only going to break it” se escucha en “Eucalyptus”, el sencillo más reciente de los de Ohio, vueltos neoyorquinos, y que formará parte del álbum por venir: First Two Pages of Frankenstein, destinado para el próximo 28 de abril.

La interpretación de Matt Berninger es maravillosa al momento de recrear ese doloroso reparto entre una pareja que ha fracasado y que no tiene de otra que repartirse las cosas: desde una trivial pantalla de televisión hasta los discos que fueron el soundtrack de sus vidas. ¡Vaya manera de convertir al desastre en una hermosa canción!

Además, “Eucalyptus” incluye un delicioso pasaje de guitarra sola que le agrega mucha emotividad a la composición; en su versión final se nota todo el rodaje que le dieron durante la gira y cómo fue madurante hasta ser demoledora, tal como lo cuenta Matt: “¿Qué vamos a hacer con el agua de manantial que nos traen?, ¿Qué va a pasar con todas estas plantas? Trata de todas esas pequeñas cosas en las que acabas teniendo que pensar cuando estás tan unido a alguien”.

“Eucalyptus” se suma a “Tropic Morning News” y “New Order T-Shirt” como los anticipos de un disco que ya no tarda en surgir y que incluirá colaboraciones de Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens y Taylor Swif.

First Two Pages of Frankenstein ya se antoja como una lectura sonora maravillosa por la que no podemos esperar.

