Desde el estreno de la serie televisiva derivada de Star Wars, “The Mandalorian”, los fans han estado esperando señales sobre una segunda temporada y aunque ha habido más de una pista, por fin se confirmó que habrá segunda temporada y que esta está en camino.

Hasta el momento el único nombre confirmado como parte del elenco es, Pedro Pascal, quien interpreta al protagonista de la serie.

Se espera que Carl Weathers (que interpreta a Greef) y Taika Waititi, que hace la voz del robot IG-88, también estén de regresó.

Un nombre confirmado para la nueva temporada es Rosario Dawson, quien retratará a la favorita de los fans de Star Wars, Ahsoka Tano. El personaje ha aparecido varias veces en el universo de Star Wars, apareciendo por primera vez como padawan de Anakin Skywalker en The Clone Wars.

Y aunque todo es una especulación, todo esperamos el regreso del adorable Baby Yoda.

Por otro lado, en mayo, The Hollywood Reporter afirmó que Temuera Morrison, que apareció en Attack of the Clones de 2002, está listo para retratar al cazarrecompensas Boba Fett.

Mientras que la veterana de Star Wars, Katee Sackhoff, que anteriormente había interpretado al guerrero mandaloriano Bo-Katan Kryze en la serie de animada de Dave Filoni, “Star Wars: The Clone Wars”, retomará su papel para la segunda temporada de “The Mandalorian”, según Slash Film.

Otro nombre que se unirá a la segunda temporada de “The Mandaloria” es Timothy Olyphant, según The Hollywood Reporter, aunque aún no está claro quién interpretará.

En cuanto a la dirección de esta serie, todo parece indicar que al igual que la primera, contara con diferentes cabezas al mando, entre los que figuran nombres como Carl Weathers, Jon Favreau y Rian Johnson.

En cuanto a la trama de esta segunda entrega, aun se conocen muy pocos detalles, pero de acuerdo a Giancarlo Esposito, quien en una Fan Expo en Canadá dijo que la serie será, “una gran, gran, épica, épica acción de sable láser en la segunda serie”.

“Debo mencionar que soy el único personaje de esta primera temporada que ha tenido el honor de tener ese sable láser. Así que se siente maravilloso”.

El estreno de la segunda temporada de “The Mandalorians”, será el 30 de noviembre de este año.