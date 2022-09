La adaptación televisiva de The last of us está cada vez más cerca, y para que te vayas mentalizando, el día de hoy se liberó el tráiler.

HBO Max se encuentra desarrollando una serie de televisión sobre la franquicia de videojuegos, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas. Si bien el show se estrenará hasta el próximo año, la plataforma de streaming decidió conmemorar el aniversario del Día del Brote (26 de septiembre) con un nuevo vistazo.

Mientras “Alone and forsaken” de Hank Williams suena al fondo, esta vista previa nos introduce a un mundo distópico expansivo en el que los humanos luchan por contener una infección peligrosa. Al igual que en el videojuego, la historia sigue principalmente a un contrabandista llamado Joel, quien tiene la tarea de ayudar a una huérfana de 14 años de edad a llegar a un misterioso grupo.

“Esta es tu oportunidad. Nuestro mejor tiro. La mantienes con vida y arreglas todo”, le dice una voz a Joel en el tráiler. Ciudades improvisadas, grandes explosiones, campos verdes y una breve toma del Clicker es un poco de lo que podemos ver en este primer clip.

Hasta el momento sólo se sabe que la serie de The last of us llegará en algún momento de 2023, pero probablemente en las próximas semanas se anuncie su fecha oficial de estreno.

Foto de portada vía YouTube.