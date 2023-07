Eddie Van Halen iba a tener un cameo en ‘Bill & Ted: Face the music’

En agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, la popular franquicia Bill and Ted, protagonizada por Alex Winter y Keanu Reeves, regresó a nuestras pantallas con una nueva entrega cargada de heavy metal. Para lograrlo, el filme contó con la especial participación de Dave Grohl, sin embargo, este espacio originalmente era del guitarrista de Van Halen, Eddie Van Halen.

Este dato fue revelado por el mismo Winter durante una charla con Darren Paltrowitz, donde admitió que en realidad Eddie fue requerido para las tres películas de Bill and Ted. Según explicó el actor, el guitarrista rechazó participar en las dos primeras entregas y con la tercera, lamentablemente su delicado estado de salud no le permitió aceptar la oferta.

“Le pedimos a Eddie que estuviera en cada película y en cada película dijo que no. Entonces, cuando llegamos a Bill and Ted 3, tenemos esta anécdota algo agridulce, pues teníamos una secuencia completa con él, que terminó siendo la secuencia de Dave Grohl. Se supone que sucedía en la casa de Eddie Van Halen”, comentó Alex Winter.

“Fuimos con Eddie y le dijimos ‘¿podrías, por favor, estar en la tercera película?’. Él dijo ‘¿saben qué, muchachos? Ésta sí la habría hecho’. Pero en ese momento se estaba muriendo. Ya estaba bastante enfermo. No nos dijo que literalmente iba a fallecer, pero dijo: ‘No estoy bien y no puedo hacerlo. Pero realmente aprecio estas películas. Todos las amamos. Y si no estuviera enfermo, definitivamente iría a Nueva Orleans y filmaría esta con ustedes’”, agregó.

Bill and Ted: Face the music se estrenó en agosto de 2020 y tan sólo dos meses después, a principios de octubre, Eddie Van Halen falleció tras una larga batalla contra el cáncer.