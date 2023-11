Robert Pattinson surca los cielos como un pájaro enojado en la nueva película de Studio Ghibli

Hayao Miyazaki vuelve a acariciar la pantalla grande con su última creación, The Boy and the Heron. Con la participación de Robert Pattinson. Mientras los vientos del misterio y la anticipación llevan meses arrastrándose desde su estreno en Japón, por fin se revela un adelanto en inglés que promete encantar al público mundial.

En este viaje cinematográfico, la voz de Robert Pattinson lidera el elenco, sorprendiendo con matices alejados de su característico tono grave como Batman. The Boy and the Heron, se sumerge en la fantasía surrealista a través de los ojos de un niño tras la pérdida de su madre. En su travesía, una garza enigmática se ofrece como guía, pero su humor malhumorado y planes ocultos sugieren un vínculo más complejo.

Robert Pattinson no es la única sorpresa

El reparto estelar no deja espacio para decepciones, con destacadas interpretaciones de Willem Dafoe, Dave Bautista, Florence Pugh y otros talentos de renombre. Bautista da vida al imponente “Parakeet King“, mientras que Pugh encarna a Kiriko, un personaje cuyo misterio se intuye desde las sombras.

Este nuevo avance revela solo destellos visuales que Miyazaki ha tejido con maestría. El filme transporta al espectador a un universo de ensueño, donde cada personaje, animado con gracia, promete llevarnos a un viaje inolvidable.

Después de una espera impaciente, The Boy and the Heron aterrizará en cines el 26 de diciembre, llevando consigo la magia que caracteriza las obras de Miyazaki. La película se erige como un testimonio del impacto global del Studio Ghibli, extendiendo sus alas para conquistar corazones más allá de las fronteras.

a animación sigue siendo un medio artístico incomparable, Miyazaki demuestra una vez más por qué es un faro en la creación de mundos extraordinarios que trascienden la pantalla. The Boy and the Heron promete ser una experiencia mágica que perdurará en la memoria colectiva.