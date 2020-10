Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One, comúnmente abreviado como Lola Versus Powerman, o simplemente Lola, es el octavo álbum de estudio de The Kinks, grabado y lanzado en 1970.

Un álbum conceptual muy adelantado a su tiempo. Haciendo una evaluación un tanto satírica de la industria de la música, desde los medios de música, la prensa, managers y la vida en la carretera. Uno de los álbumes clásicos de The Kinks y del rock.

Para la celebración del 50 aniversario de este disco The Kinks tiene planeado lanzar el disco en distintos formatos, incluyendo un delux box, perfecto para todo gran fanático de la banda y que estará disponible a partir del 11 de diciembre de este año. Este gran paquete incluye lo siguiente: 1LP, Deluxe 2CD, CD y digital. ¡Órale! Adquiérelo aquí.

Aunque apareció durante un período de transición sumamente importante para The Kinks, Lola Versus Powerman fue un éxito, tanto crítica como comercialmente para la banda, ubicándose en el Top 40 en Estados Unidos. Ray comenta: “El álbum es una celebración de la libertad artística (incluida la mía) y el derecho de cualquier persona a ser libre de género si lo desea. El secreto es ser una buena persona y amigo de confianza”.

La campaña del box set 50 aniversario se lanza con un nuevo remix/medley de Ray Davies de la canción de The Kinks. Originalmente escrita por Ray como un posible lado B de “Apeman”, la canción incluye versiones inéditas y extractos de varias canciones de de la banda creadas durante la época de Lola y cuenta con un video oficial que puedes ver aquí abajo