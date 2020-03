Entre todas las malas noticias de conciertos cancelados y la pandemia de Coronavirus, The Killers llegó hoy para animarnos un poco. Esto con la sorpresa de que tras meses de espera, por fin podemos escuchar Caution, el nuevo sencillo de su próximo álbum. Y no sólo eso, también anunciaron el que será el tour más grande que hayan hecho durante su carrera, en el que obviamente está incluido México.

Así es, la banda originaria de Las Vegas estará de vuelta en nuestro país a finales de año. Serán en total cuatro fechas las que realizarán en tierras aztecas, de las cuales una es el próximo 29 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Después harán dos paradas en la Arena Monterrey y cerrarán con broche de oro el tour el día 4 de diciembre en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre precios y venta de boletos, pero te mantendremos informado o puedes checarlo a través del sitio de Ticketmaster.

Previo a su llegada a México, The Killers se estará presentando también por Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. Y aunque este tour comenzará a partir de mayo, el anuncio llegó justo en un momento en el que la situación está inestable debido al contagio mundial de COVID-19. Es por eso que la banda también explicó que estarán tomando las medidas preventivas adecuadas.

¡El nuevo disco ya tiene fecha de estreno!

El motivo de su próximo tour, es para promocionar su nueva producción discográfica Imploding The Mirage, el cual ya tiene fecha de estreno y será el próximo 29 de mayo. Anteriormente ya nos habían estado compartiendo detalles de este, como el tracklist, pero el día de hoy finalmente estrenaron el sencillo Caution.

Imploding The Mirage será el sexto álbum de estudio de The Killers, el cual ellos mismo produjeron con la ayuda de Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen. Además de que contarán con la participación de otros artistas como Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, k.d. lang, Adam Granduciel de War On Drugs, entre otros.

Ya puedes pre-ordenar el nuevo álbum dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook The Killers.