The Jesus and Mary Chain ha presentado una demanda formal en contra de Warner music group por incumplir en los derechos de la autoría de sus canciones, pidiendo la cantidad de $2.5 millones de dólares por daños.

Los hermanos Jim y William Reid, quienes son los que conforman a este grupo llevaron esta demanda a la corte federal de California donde reclaman lo siguiente: de acuerdo al dúo y sus abogados Warner se ha negado rotundamente a ceder los derechos del primer catálogo publicado por la banda donde se incluye el álbum Psychocandy.

Según el abogado de los hermanos Reid ellos enviaron un aviso de rescisión a Warner en enero de 2019 por el disco Psychocandy junto con el álbum de 1987 Darklands, la compilación de 1988 Barbed wire kisses, Automatic de 1989 y Honey’s dead de 1992 junto con varios sencillos y EP’s.

Sobre esta acusación, el medio Pitchfork logró ponerse en contacto con el abogado de Warner music group quienes desde diciembre respondieron a este problema: “WMG es el propietario de los derechos de autor en todo el mundo en cada una de las grabaciones de sonido que componen las Obras notificadas, y el Aviso no es efectivo para rescindir los derechos de WMG en los EE. UU.”, Dice la carta.

Por lo tanto, el abogado continúa afirmando que los hermanos y el ex miembro de la banda Douglas Hart, estuvieron de acuerdo en que el predecesor de WMG, WEA, era el “creador” de las grabaciones antes mencionadas y el primer propietario de los derechos de autor de esas obras, cuando firmaron con el sello en 1985 .

The Jesus and Mary Chain no ha dado más detalles.

Crédito foto de portada: Instagram The Jesus and Mary Chain