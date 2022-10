The Cure regresó a los escenarios con el estreno de dos canciones que aparentemente, forman parte de su próximo álbum de estudio.

Hace unos momentos la agrupación liderada por Robert Smith dio un concierto en la Arena Riga, en Riga. Si bien la noche ya prometía mucho por tratarse del primer show de un extenso tour que tiene programado para lo que resta de 2022, la cosa se puso aún mejor cuando presentaron en vivo adelantos de su tan esperado disco Songs of a lost world.

Según informó NME, The Cure tocó un set de 25 canciones, entre las que se encontraban “Alone”, que fue descrita como una ”tierna melodía que Smith comenzó con la línea: ‘Éste es el final de cada canción que cantamos’”, y “Endsong”, la cual fue señalada como una melodía mucho más sombría que encuentra a la banda lamentándose porque “todo se ha ido”, en una vida “sin esperanzas, sin sueños, sin amor”.

Por supuesto, además de este material inédito, el combo también interpretó clásicos como “Lovesong”, “Pictures of you”, “Fascination street”, “Trust”, “Close to me”, “Friday I’m in love” y “Boys don’t cry”. Afortunadamente algunos de los presentes captaron el mágico momento y lo compartieron en redes sociales.

Songs of a lost world es uno de los dos discos que The Cure planea lanzar pronto, según lo ha comentado Robert Smith. Hasta el momento no hay fecha de estreno oficial, pero tomando en cuenta lo que pasó en el tour y que en algún momento Smith aseguró que este año se publicaría el primer álbum, podría ser muy pronto.

Foto de portada vía Facebook The Cure.