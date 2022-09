La serie de Netflix The crown podría suspender la producción de su sexta temporada por la muerte de la Reina Isabel II.

El día de hoy se confirmó la muerte de la Reina Isabel II y en comparación con lo que muchos en redes sociales imaginaban, el equipo de The crown tiene planeado detener sus grabaciones. Según informó Deadline, el creador de la serie Peter Morgan ha compartido un correo electrónico en el que dice que por respeto espera que la serie no continúe.

“The crown es una carta de amor para ella [Reina Isabel II] y no tengo nada que agregar por ahora, sólo silencio y respeto. Espero que también dejemos de filmar por respeto”, escribió Peter Morgan. Sin embargo, hasta el momento Netflix no ha dado ningún tipo de declaración respecto al futuro del show.

La serie de Morgan se enfoca en la vida de la Reina Isabel II y los eventos que rodearon su reinado. Por ser un proyecto basado en alguien presente, el equipo tenía contemplado que su muerte era algo que tarde o temprano podía ocurrir e incluso, tiempo atrás Stephen Daldry le dijo a Deadline que de ser así, detendrían la producción.

“Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y apropiado mostrar respeto a la Reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto. Es una figura global y es lo que debemos hacer”, explicó.

Por ahora, el estreno de la quinta temporada sigue de pie para realizarse en noviembre de este año.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.