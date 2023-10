Dan Harmon, cocreador de la exitosa serie “Rick and Morty,” da indicios de una posible película de la serie y comparte sus planes futuros en una entrevista exclusiva. Con la séptima temporada de la serie de Adult Swim lista para su estreno el 15 de octubre, Harmon revela detalles intrigantes, incluyendo su encuentro secreto con el famoso director Zack Snyder y sus ambiciones para el futuro de la franquicia.

Según Hollywood Reporter, Dan Harmon está entusiasmado por la perspectiva de llevar a “Rick y Morty” a la gran pantalla. Su emoción se ve respaldada por el apoyo de fanáticos de alto perfil, como el aclamado director Zack Snyder. De acuerdo a Harmon, Snyder lo convocó a Warner Bros. para discutir la posibilidad de una película de Rick and Morty. “No fue una afirmación de que él la dirigiría, sino más bien una muestra de su entusiasmo por el proyecto. Snyder se mostró como un auténtico seguidor y expresó su deseo de contribuir con su toque distintivo,” relata Harmon. De manera humorística, Harmon agrega: “Entonces, la película de Rick and Morty se estrenará tan pronto como Zack Snyder regrese de sus vacaciones. Mi idea es comenzar con un corte de Snyder de la película, seguido por un director’s cut del corte de Snyder. Así, podríamos disfrutar de una película de seis horas de Rick and Morty, de las cuales tres horas serán en blanco y negro”.

“Rick and Morty” al estilo de Zack Snyder según una IA

Sin embargo, Harmon también se toma en serio la idea de llevar su serie a la pantalla grande. Aunque aún no se dispone de un guion o un esquema, Harmon ya ha tenido una conversación con los ejecutivos de Warner Bros., donde se discutió el “concepto adecuado” para la película, lo que sugiere que la idea está avanzando.

Harmon comparte su visión para la película de Rick and Morty, indicando que le gustaría que fuera una extensión natural de las aventuras de la serie de televisión. Su enfoque es mantener la esencia de “Rick y Morty”, sin necesidad de cambios dramáticos en la tonalidad o en la narrativa. En lugar de eso, busca ofrecer una experiencia cinematográfica única, algo así como un episodio extendido pero súper cargado de emoción.

El creador también tiene una preferencia pragmática en cuanto al momento de desarrollar la película. Él sostiene que sería más beneficioso crearla mientras la serie aún está en curso, para que la película no dependa de la serie ni cambie su dirección. Harmon compara la película de “Rick and Morty” con “En busca del arca perdida”, donde la idea es que sea simplemente la aventura más grande de la serie.

A pesar de los emocionantes planes para la película, Harmon deja en claro que “Rick and Morty” está lejos de concluir. La serie aún tiene varias temporadas por delante, dos de las cuales ya tienen gran parte del trabajo de escritura completado, gracias a una organización más eficiente y a la incorporación de Scott Marder como showrunner. Harmon no escatima en ambiciones y afirma que la serie está diseñada para llegar a las 100 temporadas. Esto no significa que no haya contemplado cómo podría llegar a su conclusión. Cuando se le pregunta sobre el desenlace, Harmon sugiere una posibilidad intrigante: “Podría ser el cumpleaños número 15 de Morty, cuando encuentre una novia que lo inspire a ser más independiente. Esto podría cambiar radicalmente la dinámica y desencadenar un caos cómico en la serie. ¡El cumpleaños número 15 de Morty sería como el hundimiento del Titanic en nuestro universo Rick and Morty!”.

En resumen, Dan Harmon, cocreador de “Rick and Morty”, comparte su entusiasmo por la posible película de la serie, revelando detalles sobre su encuentro con Zack Snyder y su visión para el proyecto. A pesar de los emocionantes planes de la película, Harmon asegura a los fanáticos que “Rick and Morty” está lejos de llegar a su fin, con varias temporadas por delante y la intención de llegar a 100 temporadas. A medida que la serie avanza, los seguidores pueden esperar que las aventuras de “Rick y Morty” sigan sorprendiéndolos y divirtiéndolos en cada episodio.