Cuando se habla de rock canadiense no sólo se debería poner a Arcade Fire por delante, un lugar de honor lo deben ocupar The Besnard Lakes, no sólo por la brillantez y poderío de los seis álbumes en su haber, sino por la generosidad para impulsar a otros artistas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La banda de Montreal encabezada por el matrimonio formado por Jace Lasek y Olga Goreas son propietarios de un estudio en el que han dejado grabar a muchísimo talento emergente con la idea de que pudieran proyectar sus propuestas y, claro, ellos también pueden trabajar a su ritmo en aquel espacio.

The Besnard Lakes siempre han colocado al arte por delante y a través de esa decisión, dos de sus seis producciones han estado nominadas al influyente Polaris Music Prize, el de mayor relevancia que se entrega en Canadá.

Se trata de un grupo que ha tomado sus decisiones a partir del instinto y sólidos principio de ética y estética; apenas el año pasado editaron el disco doble The Besnard Lakes Are the Last of the Great Thunderstorm Warnings, y bien pudieran seguir explotando su vasto contenido, pero han decidido hacer otra cosa.

The Besnard Lakes are the Prayers for the Death of Fame refleja completamente su postura y es un EP integrado por 3 canciones, pero una de ellas –“Silver Shadows”- roza los 17 minutos de duración -algo que es un suicidio para la industria musical actual-.

Decidieron retrabajar algunas composiciones provenientes de las sesiones del disco pasado y soltar primero su versión digital, antes de una edición limitada en vinilo que llegará en octubre; mientras tanto, han dejado que se escuchen “She´s An Icicle” y “A Jacket for a Rainy Ldy”, que anteceden a la larga pieza ya mencionada.

The Besnard Lakes se apegan a ese indie rock completamente épico que tanto les gusta y que tiene siempre pronunciadas cuestas y bajadas; les encanta estar en un pasaje lento, introspectivo y lleno de texturas para luego dar el subidón y dejar que las guitarras estallen.

Full Time Hobby – su casa disquera- ha señalado que el grupo atraviesa un periodo en el que es atraído por el drone rock al estilo de Spiritualized y es por ello que cerraron la entrega en la que decretan el fallecimiento de la fama con esa acometida de 16 minutos y 33 segundos.

The Besnard Lakes ha ido sumando al indie rock que elaboran detalles progresivos e incluso psicodélicos y una vez más dan rienda suelta a su enorme capacidad instrumental; ellos son una especie de dream team al que sólo le importa lanzar por delante a la música. ¡Ojalá y muchos otros tomarán su ejemplo y convicción!

