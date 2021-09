1991-2001-2021

Es comprensible que los grandes acontecimientos ocupen los titulares de la Historia, de la que se escribe con mayúscula… con la música pasa igual. Nadie en su sano juicio podría escatimar mérito alguno a ese virtuoso alud de discos que 1991 aportó al mundo. El 30 Aniversario de aquellos álbumes concebidos en estado de gracia merece un festejo de alta jerarquía, pero siempre he defendido la micro-historia y esos prodigios del arte que quizá no fueron iluminados por los grandes reflectores mediáticos.

El asunto es que la novedad relativa a The Allbum Leaf también implica un aniversario, pero con 10 años menos y un género despegado de todo lo que tenga que ver con el grunge o el indie. A la fecha, One Day I’ll Be On Time -la segunda producción de la banda- es considerado uno de los trabajos más virtuosos de la expresión estética a la que hemos denominado post-rock (gracias al buen juicio e imaginación del crítico Simon Reynolds).

No son pocas las peculiaridades alrededor de la banda que tiene a Jimmy LaValle como núcleo creativo y miembro permanente. Resulta llamativo que esas piezas instrumentales, de pasajes lánguidos y abruptos estallidos, hayan sido compuestas en una ciudad como San Diego, relacionada siempre con el sol, la playa y la tranquilidad de un sitio para jubilados y ancianos. Gran parte del post-rock se identifica con el clima gélido de Europa, sus días grises y paisajes solitarios, es por eso que le calza bien la influencia del minimalismo y el ambiente.

El caso es que The Album Leaf surgió en California, pero esa capacidad de ensoñación y belleza que pueden crear la llevan por dentro. One Day I’ll Be On Time se editó en 2001 y Jimmy buscó la mejor manera de concebir una celebración a su manera. Desde hace tiempo que trabaja en muchos proyectos del productor y músico James McAlister, así que lo convocó para transformar los temas y llevar a cabo una reconstrucción extrema, un “rework”, como se le llama en la industria.

Reconstruir ahora

Es así que se logró One Day XX, la versión actualizada, modificada y renovada de aquellas 12 piezas en las que ahora brillan las aportaciones de McAlister, quien ha ganado mucho prestigio al trabajar con The National, Sufjan Stevens, y, ni modo, Taylor Swift. Juntos establecieron que ahí donde había una línea de guitarra ahora debían de tirar de un sinte; cuando encontraban un pasaje de teclado agregaban procesadores o quitaban cosas.

One Day XX impresiona porque resulta tan emocional, reflexivo y hermoso como el original, pero con un halo completamente nuevo y actual. Todos los implicados (también llamaron a los músicos que tocan en las giras) tienen 2 décadas más de rodaje, son más hábiles y Jimmy LaValle trasmitió muy bien su idea de buscar un: “nuevo sentido de espacio y profundidad, para ver qué tan lejos podíamos llegar”.

En la versión 2021 podemos encontrar al menos una terna de joyas: “In Beetween Lines”, “Asleep” y “Vermillion”, el tema con el que anticiparon este proyecto. The Album Leaf da cuenta también de la carrera de LaValle en el mundo del cine y en su séptimo trabajo explota completamente esa capacidad que tiene para liberar al espíritu y congraciarnos con la capacidad de imaginar y pensar a propósito de la música; a fin de cuentas, es como perderse al interior de una pintura abstracta… no hay reglas, el ser humano comanda cada experiencia -ninguna es igual a otra-.

Te puede gustar: https://marvin.com.mx/haiku-salut-the-hill-the-light-the-ghost-secret-name/