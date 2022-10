Previo al estreno de su nuevo disco, The 1975 hizo una especial parada en la BBC Radio 1 para interpretar un cover de Take That.

Este viernes Matt Healy y compañía publicarán su quinto material discográfico Being funny in a foreign language. Pero en lo que esto sucede, el día de hoy la agrupación hizo un íntimo show para el Live Lounge Monthde la BBC Radio 1, donde interpretaron su propia versión del clásico de Take That, “A million love songs”.

En comparación con la versión original, el cover de The 1975 es mucho más melancólico con Matt Healyacompañado únicamente de un delicado arreglo de piano. Además, la agrupación aprovechó la ocasión para presentar en vivo “I’m in love with you”, canción que lanzó hace un par de semanas como adelanto de su nuevo álbum, y otros temas antiguos de su catálogo.

Hablando de por qué eligieron hacer un cover del éxito de Take That, Healy explicó: “Es gracioso eso, ¿no? Me hubiera encantado haber hecho algo como lo que normalmente haría… como una [canción] de Taylor Swift o Harry Styles o Ariana Grande o alguien así, alguien que realmente está presente en este momento”.

“Pero esa canción es como mi vida, eso es todo lo que hago, escribir canciones de amor y todavía estoy aquí como el resto de nosotros… aún tratando de averiguarlo”, agregó el cantante.

Recuerda que The 1975 se presentará en el Festival Corona Capital 2022, en noviembre de este año. Paramore, My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Yeah Yeah Yeahs y Miley Cyrus son otros de los artistas que forman parte del line-up.