Tras una espera de dos años, The 1975 está de regreso con un nuevo material discográfico titulado Being funny in a foreign language.

En los últimos años la agrupación liderada por Matt Healy se ha caracterizado por crear materiales angustiantes que a pesar de no tener un mismo concepto, en ningún momento sus temas se sienten fuera de lugar. Su quinto álbum de estudio mantiene este espíritu, aunque ahora combinado con el sonido que presentaron en sus inicios.

Being funny in a foreign language fue grabado entre Londres y Nueva York con el apoyo del reconocido productor Jack Antonoff, quien de alguna forma le ayudó al cuarteto a encontrarse de nuevo y principalmente, volver a divertirse haciendo música. Esto se nota en temas como “Oh Caroline”, “I’m in love with you” y “Looking for somebody (to love)”, donde la estrella principal es un melódico rock pop.

El disco se complementa con un par de baladas en las que delicadas notas de piano y elegantes saxofones se fusionan de una forma exquisita. Sin embargo, el punto clave de esta colección de canciones es la escritura de Matt Healy, quien de nueva cuenta se dio a la tarea de crear historias que con un poco de gentileza y astucia narran la era moderna y el mundo desastroso que tendrán que experimentar próximas generaciones, manteniendo siempre por delante la idea de que somos humanos y está bien ser vulnerables.

En general, lo nuevo de The 1975 es una obra bien formada para todos aquellos que por el 2013 encontraron un lugar de escape en su disco homónimo y en el I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unware of it,mismos que ahora se encuentran lidiando con la ansiedad de la edad adulta y el futuro incierto.

Recuerda que The 1975 se presentará en noviembre en el Festival Corona Capital, junto a bandas como My Chemical Romance, Paramore, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Lil Nas X y Miley Cyrus.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.