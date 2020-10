El otoño ha llegado, pero el confinamiento sigue firme a sus principios de mantenernos encerrados en nuestros hogares. 2020 ya podría considerarse el peor año que nos ha tocado vivir. A pesar de eso, en medio del paisaje apocalíptico, para muchos la música es el mejor pasatiempo que nos ayuda a olvidarnos del maldito Coronavirus.

TXT:: Javier Ibarra

Recientemente, desde el 18 de septiembre, fecha en la que salió Tender epoch (Karma Chief Records, 2020), álbum de Rudy de Anda, la grabación trae de vuelta cualquier día de verano con miles de personas en las calles, cualquier momento soleado de años anteriores que opaca a esta película de terror.

El disco debut de Rudy de Anda, quien cruzó la frontera mexicana dentro del vientre de su madre en algún periodo de los años ochenta para crecer en Compton y Long Beach California, Estados Unidos, es una mezcla refrescante de música y cultura entre un país y otro, sin enfrascarse en alguna escena musical en particular, y tampoco en alguna identidad pura.

Influenciado particularmente por la música latina, el rock n’ roll de raíz, el bossa nova, el sonido característico de los crooners más clásicos, el folklore mexicano y la chispa juvenil del punk en la que estuvo infiltrado por un tiempo, con eso hizo una amalgama que derivó en trece temas, los cuales componen Tender epoch.

Sin embargo, su influencia más profunda y que llama la atención es la de Ikey Owens (1974/2014), quien a finales de los noventa tocaba los teclados con Long Beach Dub Allstars, para repentinamente unirse a De Facto y The Mars Volta, ambos proyectos de Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodriguez, ex integrantes de At The Drive-In. Rudy de Anda, desde que era un adolescente conoció al tecladista y ganador de un premio Grammy. Dicho personaje lo apoyó en sus primeras grabaciones, dándole conocimientos dentro del ambiente musical, como también un toque íntimo y sentimental a sus canciones.

Tender epoch sirve como un ejemplo bastante claro de la actual generación de músicos californianos que se desenvuelven en un ambiente multicultural, y que gustan de jugar con sus instrumentos, con todo aquello que han escuchado desde pequeños. Por lo mismo deja notar cierta influencia setentera: soul chicano (Little Anthony & The Imperials), surf rock (The Beach Boys) una pizca de funk nigeriano (The Funkees) y afrobeat (Fela Kuti) en algunas percusiones y guitarras.

Amistad y buen trabajo se siente entre los sonidos vertidos en este álbum, de quien comenzó su carrera musical en 2005.

“Los canarios”, uno de los sencillos del álbum, podría definirse como un antiguo bolero mexicano en LSD. Mientras que “The mirror”, canción que inicia el disco y que también es otro sencillo (tiene un video bastante divertido y aterrador al mismo tiempo), contiene ese ambiente sonoro de cualquier playa californiana, con unas guitarras que parecieran mecerse como las olas del mar.

Y, en “I’m still at the bar”, penúltimo track, se percibe ese estilo que de a poco se le ha ido encasillando a algunas bandas californianas como Chicano Batman, de donde Bardo Martinez, líder del conjunto, colaboró en los teclados y órgano para lograr el producto final del primer disco de larga duración de Rudy de Anda.

Se nota que el mexicoamericano, en Tender epoch ha encontrado su voz, su sonido que conforme pasen los años evolucionará naturalmente, cantando en español e inglés historias que le salen del corazón.