Los Foo Fighters han compartido los detalles de los conciertos que realizarán en honor al su difunto baterista Taylor Hawkins.

Hace algunos meses, la agrupación liderada por Dave Grohl comentó que, en colaboración con la familia de Hawkins, realizará un par de presentaciones para celebrar y honrar la memoria del músico. Según informaron Foo Fighters, los eventos se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles.

Se sabía que ambos shows contarían con una serie de artistas invitados, pero fue hasta hoy que se confirmó quienes están a bordo, incluyendo a artistas como Travis Barker, Nandi Bushell, Miley Cyrus, Liam Gallagher, P!nk, Alanis Morissette, Mark Ronson, Supergrass, Lars Ulrich y Joan Jett. Cabe mencionar que el line up será distinto para cada presentación; por acá puedes checar el cartel oficial y la distribución:

Ahora bien, si tú eres de los que no podrá ir a ninguno de estos emotivos conciertos, aún hay chance de que lo veas, aunque sea en línea. De acuerdo con Consequence Of Sound, ambos eventos serán transmitidos en vivo a través de Paramount Plus si te encuentras en Estados Unidos, mientras que los fans de otras partes del mundo (incluido México) tendrán la oportunidad de verlo desde Pluto TV o en los canales de MTV; además, posteriormente se pondrá On Demand.

Cabe destacar que, a petición de la familia de Taylor Hawkins, todas las ganancias obtenidas de la venta de tickets y mercancía, serán donadas a Music Support y MusiCares. Y en caso de que estés viendo el show de manera remota, también tendrás la oportunidad de donar a través de los sitios web de ambas organizaciones.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.