‘TÁR’: La cruda sombra tras el escenario

La más reciente película de Todd Field protagonizada por Cate Blanchett no sólo es una muestra de la extraordinaria capacidad actoral de la segunda; TÁR significa asistir a un juicio donde somos testigos de los peligros de la naturaleza humana, la cual, sometida a las reglas sociales y culturales en la era de la cancelación, se convierte en un crudo relato sobre el ascenso y caída de un antihéroe versión 2.2.

TXT:: Jacobo Vázquez

El amplio espectro de ámbitos que alcanza el culto a las celebridades es tan ilimitado como aterrador. En TÁR, Blanchett interpreta a una directora de orquesta que ha alcanzado un estatus comparable al de un artista pop o un deportista de élite mundial. Si bien dicha condición la beneficia en muchos aspectos, es precisamente esa exposición la que la lleva a recorrer un camino espinoso entre los reflectores de los escenarios y las sombras de su vida privada.

Con un ritmo de constante tensión, se van revelando las capas de los diferentes personajes de la historia, mismos que tienen una relación crucial con el personaje principal. Como una maquinaria precisa, cada pieza está perfectamente colocada para hacer funcionar la cinta. Nada falta y nada sobra. Esa perfección se combina con un sentimiento de impotencia al ver que nada podemos hacer para detener la caída del protagonista, quizá sólo sentirnos aliviados porque ese espejo que es la pantalla no refleja nuestra imagen.

TÁR puede ser la única película que le arrebate el Oscar a Everything, everywhere all at once como mejor filme del año. La diferencia entre las dos es diametral: la primera es la incomodidad de sabernos víctimas de nuestros propios deseos e instintos; la segunda representa la sensación reconfortante de imaginar un universo paralelo que nos haga tener la esperanza de cambiar nuestras vidas y destino. La realidad contra la fantasía.