Tame Impala covereó una canción de The Strokes durante su reciente presentación en el Primavera Sound Barcelona.

Pese a los inconvenientes que ha tenido el festival barcelonés, su arranque ha sido bastante bueno. Tan sólo en la primera noche, la agrupación liderada por Kevin Parker se lució interpretando “Last nite” de The Strokes, quienes lamentablemente tuvieron que cancelar su presentación en el Primavera Sound por un caso positivo de COVID-19 en su alineación.

Según señalaron los presentes, el cover de The Strokes fue la primera pieza que Tame Impala tocó de su encore. “Como se los dije, fue sólo para ustedes, Primavera, porque ¡joder! los amo”, dijo Kevin Parker al terminar la canción, asegurando que era la primera y última vez que la tocaban.

Para nuestra suerte, uno de los afortunados fans presentes capturó el icónico momento y lo subió a YouTube. Te lo dejamos a continuación:

Además de Tame Impala, Pavement, Dinosaur Jr., Cigarettes After Sex y Black Midi se presentaron en el día uno del Primavera Sound Barcelona. El festival continuará a lo largo del fin de semana con los shows de Beck, The National, Jehnny Beth, Gorillaz, Jamie xx, Beck, Tyler, The Creator, entre otros.

La transmisión la puedes seguir a través del website del festival.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

THE STROKES CANCELAN SU PRESENTACIÓN EN EL PRIMAVERA SOUND BARCELONA