El productor y compositor es reconocido por haber metido mano en producciones del calibre de Un verano sin ti, Motomami y JOSE, por sólo mencionar tres álbumes, de modo que el tipo se lleva con los grandes y por ello precisamente saber lucir en ese nivel. El sudamericano es el nuevo embajador de Pandora y con tal de celebrarlo ha lanzado un beat especial para la marca. A propósito de esto, Tainy responde unas cuantas preguntas.

¿Cómo fue que comenzó tu carrera y por qué elegiste el género urbano?

Mi carrera comenzó a los 15 años en Carolina, Puerto Rico trabajando bajo los productores más grandes del reggaeton en aquel momento, Lunytunes. Escogí el género urbano por que era lo que mis amigos escuchaban en la escuela y en la calle, era la música de nuestra generación en Puerto Rico.

¿Cuál dirías que es la clave del éxito para hacerse un lugar en la música urbana?

Para mí la clave siempre es encontrar tu identidad, qué te diferencia dentro de un género que ya tiene mucha competencia, y dedicarle tu 100%.

¿Por qué crees que la cultura/música latina se ha convertido en un referente en todos los ámbitos y países?

Creo que es una mezcla de muchas cosas, la música urbana ha subido de nivel y muchas personas ahora tienen más oportunidades para conocer y contagiarse de nuestros ritmos, sobre todo porque es increíble cuántos nuevos artistas talentosos siguen naciendo.

¿Cómo te expresas a través de tu estilo, accesorios y la música?

Para mi va todo de la mano, lo que usas, cómo te ves, como te expresas es un arte al igual que hacer música, me encanta poder combinar mi estilo con como suena mi música.

¿Qué fue lo que te llevó a ser parte de los Beats of Pandora? ¿Qué es lo que los une?

Creo que el amor al estilo, como uno se visualiza ante el mundo y no tener miedo a explorar es algo que Pandora y yo tenemos en común. Creo que el mensaje que ambos comunicamos a quienes nos siguen, es siempre ser fiel a tu identidad.

¿Qué te inspira al momento de crear un beat?, ¿cuál fue tu inspiración para crear el beat con Pandora?

A mi me inspiran demasiadas cosas, todos los días aparece algo nuevo, así sean películas, otros géneros de música, colores, paisajes y moda, todo me influye. Para mi la inspiración para el beat de Pandora fue el poder expresar en ese momento quien soy y de donde vengo, eso me ayudó a crearlo.

La música y la moda mueven masas, ¿Qué mensaje te gustaría transmitir con este beat?

Que las personas puedan expresar lo que aman, lo que les gusta y lo que son sin temor, creo que eso nos da una libertad increíble que el mundo entero puede disfrutar.

La joyería de Pandora te permite atesorar momentos, ¿qué momento atesorarías y con qué charm lo acompañarías?

Atesoraría el día que se me dio la oportunidad de convertir lo que amo en mi profesión y lo acompañaría con el charm de Pandora Moments de la nota musical.

¿Con qué pieza/colección de Pandora has conectado más y por qué?

De verdad para mi depende de lo que me pongo, donde voy y en el humor en que me encuentro. Con la línea de Pandora Me, la que tiene eslabones, he conectado mucho, me gusta porque puedo personalizarla, ir agregándole los conectores o charms que yo quiera, si tengo ganas de algo más grande o más pequeño.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que te ven como un modelo a seguir?

Que luchen por sus sueños sin rendirse, que crean en sí mismos y le den su todo a lo que aman en la vida, todo es posible.