Un lugar digital y softweriano entre el pasado y el futuro, un discurso que nos advierte gracias a los visionarios de los 70 y los 80. Así es la obra que nos alegra el día, The Alghorithm Don´t Like My Freek de Quaid.

Synths del espacio, estética retro futurista, pero constelaciones sonoras por descubrir en las que el electro de los 90 es superado por un funk- down tempo que no se vuelve histeria de club en ningún momento. También hay hip hop sideral que sirve de aferre al mundo de hoy.

Las voces que se interseccionan muestran dudas existenciales que invitan a desconectar la computadora de la red y volcarse en las herramientas puras al servicio de la creación, lejos de la caza del algoritmo.

Quaid, describe así su nueva obra: “Después de la alucinación del software de mi último disco Dreem Static, reiniciamos el metro de Metropolis: una simulación por computadora sin fin habitada por máquinas extrañas y algoritmos deshonestos” y añade “Recorriendo frecuencias pasadas y futuras para ayudar a procesar la hiperrealidad actual”

The Alghorithm Don´t Like My Freek está publicado en Apron Records.