Sylvester Stallone negó las acusaciones que aseguraban que se le había visto ser parte de un club exclusivo que es propiedad del ex mandatario Donald Trump.

La noticia empezó a propagarse rápidamente por todos lados e incluso levantó el enojo y repudio de algunos, por lo que al salirse de control el actor decidió hacer una declaración a través de sus redes sociales negando dicha noticia:

“Me gustaría decirles a todos que esto nunca sucedió. Esto simplemente no es cierto. NUNCA sucedió… No quiero faltarle el respeto a nadie, simplemente no soy miembro… Así que sigan golpeando amigos”, escribió Stallone en su cuenta de Instagram.

Recientemente también se reveló que el actor ya no saldría en la tercera entrega de Creed como Rocky Balboa, pero el actor comentó que se encuentra trabajando en una nueva historia de este personaje pero para un servicio de streaming:

“Esta puede ser la publicación más extraña hasta ahora”, escribió Stallone en el título de la publicación. “Comencé esta mañana escribiendo un tratamiento para una precuela de Rocky para streaming, idealmente 10 episodios durante algunas temporadas para llegar realmente al corazón de los personajes en sus años más jóvenes. Aquí hay una pequeña parte de cómo comienza mi proceso de escritura creativa… Espero que suceda”.

Crédito foto de portada: Instagram Sylvester Stallone