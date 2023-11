Taika Waititi revela: “No quería, pero dirigí ‘Thor: Ragnarok’ porque era pobre”

En un revelador episodio del podcast “SmartLess”, Taika Waititi, el visionario cineasta detrás de Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder, destapó los entresijos de su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El director admitió que inicialmente no tenía interés en dirigir una película de Marvel, considerándolo fuera de su plan de carrera. Sin embargo, la realidad económica lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su trayectoria.

“¿Sabes qué? No tenía ningún interés en hacer una de esas películas”, confesó Taika Waititi. “No estaba en mi plan para mi carrera como autor. Pero yo era pobre y acababa de tener un segundo hijo, y pensé: ‘¿Sabes qué? Esta sería una gran oportunidad para alimentar a estos niños'”.

La elección pragmática de Taika Waititi que cambió la franquicia de Thor por completo

En un giro inesperado, Waititi, conocido por su estilo irreverente y único, aceptó el desafío de revitalizar la franquicia de Thor. En sus propias palabras, “Thor” era la franquicia menos popular, una declaración audaz considerando el vasto universo de personajes de Marvel. Sin embargo, esta elección poco convencional resultó ser un golpe maestro.

Thor: Ragnarok no solo revitalizó al personaje de Thor, sino que también se convirtió en una de las películas más aclamadas del MCU. La película obtuvo elogios de la crítica y alcanzó un éxito significativo en la taquilla, recaudando más de 853 millones de dólares en todo el mundo. Taika Waititi, a pesar de sus reservas iniciales, demostró ser un catalizador para el cambio, llevando al personaje y a la franquicia a nuevas alturas.

La relación entre Waititi y Marvel no terminó con “Ragnarok”. El cineasta neozelandés volvió a tomar las riendas de Thor en Love and Thunder, una película que generó opiniones polarizadas entre los fanáticos. A pesar de ello, Waititi no tiene planes inmediatos de dirigir otra película de Thor. Su apretada agenda para los próximos seis años lo mantiene ocupado con proyectos fuera del MCU.

En cuanto a la posibilidad de una quinta entrega de Thor, Waititi se muestra despreocupado. Aunque el futuro de la franquicia es incierto, el cineasta está listo para nuevas oportunidades. La relación abierta entre Taika Waititi y Marvel permite la exploración de nuevos territorios, y aunque Thor podría continuar sin él, Waititi no descarta una futura colaboración.

“Sé que no estaré involucrado”, declaró sobre las posibles futuras entregas de Thor. “Me voy a concentrar en estas otras películas para las que he firmado… Pero amo Marvel, me encanta trabajar con ellos. Amo a Chris”. Su relación con Chris Hemsworth, el actor que da vida a Thor, ha sido una de las piedras angulares de su colaboración con Marvel.

En el horizonte, Taika Waititi se embarca en nuevas empresas cinematográficas, dejando atrás, al menos temporalmente, al dios del trueno. La crítica mixta hacia Love and Thunder y la necesidad de mantener la frescura en el personaje podrían ser factores en la decisión de no volver a dirigir una película de Thor.

En resumen, la travesía del director en el MCU es un testimonio de cómo una elección aparentemente pragmática puede llevar a resultados excepcionales. Desde su renuencia inicial hasta convertirse en un arquitecto clave del MCU, el director ha dejado su huella única en la franquicia de Thor. Aunque el futuro de Thor en el cine podría tomar caminos inesperados, la marca distintiva de Taika Waititi seguirá resonando en la historia de Marvel