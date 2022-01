Sydney Sweeney, reconocida por su papel como Cassie en Euphoria, reveló que hubo muchas escenas de desnudo que pidió fueran eliminadas de la serie.

En una reciente entrevista, la actriz habló sobre cómo fue trabajar con Sam Levinson, creador de Euphoria, y un coordinador de intimidad para prepararse adecuadamente para las escenas de desnudo, asegurando que siempre se sintió cómoda y que incluso, hubo muchos cortes que ella decidió no hacer y sin problema fueron descartados.

“Hubo momentos en los que se suponía que Cassie estaba sin camisa y yo le decía a Sam ‘realmente no creo que eso sea necesario aqui’. Y él decía ‘está bien, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionara o hubiera tratando de hacer un show de HBO de desnudo. Cuando yo no quería hacerlo, no me obligaba”, explicó Sydney Sweeney.

De igual forma, durante la charla, Sydney abordó los momentos en otros shows en los que no se sintió tan cómoda y el estigma que hay contra las actrices que se desnudan en pantalla. “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, hasta gana premios y recibe elogios. Pero en el momento en que una chica lo hace, es completamente diferente”, comentó.

Foto de portada tomada del Instagram de Sydney Sweeney.