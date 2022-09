Brett Anderson tiene 54 años -eso hay que tenerlo muy presente-, además de que ha contado en un par de libros las muchas tropelías existenciales por las que ha pasado. Y la vida sigue golpeando, es así que el nuevo disco de Suede abre con “She Still Leads Me On”, que es dedicada a la muerte de su madre y que es fibra humana pura.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Autofiction consta de 11 canciones, pero casi que está nos deja satisfechos -pero hay otras igual de virtuosas-; en la canción de apertura se encuentra toda la veta narrativa de Brett y una furia rockera que tenía acumulado por años. No en vano, Suede ha declarado que este es su disco punk -con lo que se refuerza que se trata de una actitud más que de un sonido-.

Aquí se muestran como un muy cohesionado quinteto que saca gran provecho a cada uno de los instrumentos; aunque “She Still Leads Me On” es muy guitarrera y llena de distorsión, se destaca la claridad y precisión del sintetizador, en medio de un sonido muy bien aglutinado y potente.

Suede hacen una especie de instantánea desde su perspectiva de adultos y no engañan a nadie, por lo que el disco no está exento de nostalgia en otro de los cortes en el que alcanzan cotas muy altas; “15 Again”. Han vuelto a la simplicidad de tener una banda, a no buscar conceptos grandilocuentes y a dejar que las cosas se plasmen en el disco tal como brotan en el estudio (que armaron por el rumbo de King Kross).

Con Autofiction no se trata de que busquen las listas de lo mejor del año… ellos tratan de ser congruentes y disfrutar tal como durante los comienzos de la banda… sin mayores expectativas y tirando la música por delante; es por eso que “15 Again” concentra toda la grandeza de una banda sobrada de elegancia y energía sensual y sexual.

Jamás el Britpop habría sido lo que fue sin Suede -a otros si podríamos borrarlos de la lista-. Mientras tanto, aquilatemos Autofiction -su noveno álbum- por lo que significa en el presente y sin contrastarlo con el pasado -eso sería un lastre-. ¡Que aparezca es todo un acontecimiento en la música inglesa!

Además, también contiene “The Only Way I Can Love You”, destinado a convertirse en otro clásico del repertorio de la banda y en el que el guitarrista Richard Oakes merece que le levanten un monumento en Picadilly Circus -¡Es un grande de a deveras!-.

Suede conservan ese halo sombrío que los ha acompañado, sin dejar de lado la amargura propia de quien ha vivido mucho y ha conocido los abismos y la derrota. Brett Anderson condujo a los suyos a un ejercicio de honestidad y simplicidad para quedarse con la esencia y desechar el bagazo.

También te podría interesar: Long Distance Calling: el post-rock ante las especies en extinción