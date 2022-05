Las crónicas de los recientes conciertos de Suede en Madrid y Barcelona dan cuenta de la plenitud no sólo de Brett Anderson -un Dorian Gray de la vida real- sino del grupo completo; sobre el escenario producen una forma de arte de alta gama e intensidad… hay lustre y poderío.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En México también comprobamos su maestría durante su show del Festival Capital 2016, que no tuvo, desafortunadamente, demasiada convocatoria. Pero Suede desplegó su vasta experiencia y demostró que siguen tocando fibras muy sensibles, con todo y que son unos veteranos de aquello nombrado britpop.

Al momento presente, la buena racha continúa y es por ello que en un desplante propio de unos arriesgados jóvenes tomaron por asalto unos locales abandonados por el rumbo de King Cross y los convirtieron en una improvisada sala de ensayo.

Es así como Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling -más el propio Brett- se pusieron a componer como unos mozalbetes y de ahí surgió “She Still Leads Me On”, que el cantante hizo en memoria de su madre, ya fallecida, y que lanzan como anticipo.

Luego se movieron al norte de Londres, hasta los Konk Studios, para grabar con Ed Buller -un productor al que conocen de años- y de allí surgió lo que será Autofiction, un álbum en el que Suede plasma toda esa vitalidad acumulada.

El disco saldrá el próximo 16 de septiembre de 2022 y estará conformado por las siguientes canciones, que se grabaron tocando todos a la vez:

“She Still Leads Me On”

“Personality Disorder”

“15 Again”

“The Only Way I Can Love You”

“That Boy on the Stage”

“Drive Myself Home”

“Black Ice”

“Shadow Self”

“It’s Always the Quiet Ones”

“What am I Without You?”

“Turn off Your Brain and Yell”