Steven Spielberg revela cuál de sus películas cree que es perfecta

Como muchos otros cineastas, Steven Spielberg no es muy fan de ver sus obras constantemente una vez que han sido estrenadas. Sin embargo, hay uno de sus filmes que sí ha llegado a ver en varias ocasiones y que incluso disfruta hacerlo. Se trata de E.T., la icónica película de ciencia-ficción que dirigió y produjo en 1982.

Todo surgió cuando en una entrevista, Stephen Colbert le preguntó a Spielberg qué le diría a su yo joven que comenzó dirigiendo programas de televisión. “No miro mucho mis películas después de hacerlas. No soy Gloria Swanson en Sunset Boulevard viendo sus propias películas sola. No miro hacia atrás con tanta frecuencia, pero de vez en cuando veo una película con mis hijos”, explicó.

“Me hubiera gustado acompañar a mis hijos cuando vieron E.T. por primera vez. No quiero que vean E.T. sin papá sentado allí, especialmente las partes de miedo al principio. A veces veo cosas que tenía la intención de hacer y no hice, y a veces veo cosas que habrían sido una mejor idea que lo que veo ahora, después de tanto años, pero en su mayor parte, E.T. es una película bastante perfecta”, continuó Steven Spielberg.

“Es una de las pocas películas que he hecho que realmente puedo mirar una y otra vez”, agregó el director antes de revelar que son entre cinco y seis los filmes de su catalogo que aún le gusta ver. Sin embargo, no compartió los demás títulos.