Steven Spielberg es de los directores más famosos de todos los tiempos, bajo su ala tiene una gran cantidad de películas que ha dirigido y producido que se han ganado un lugar en las listas donde se cataloga lo mejor del cine, y ahora ha firmado un importante acuerdo con Netflix.

Netflix se mantiene hasta la fecha como el servicio de streaming más famoso del mundo a pesar de la gran competencia que existe en este momento; pero en los últimos años también ha demostrado ser una gran productora de contenido original tanto en series y cintas que logran entrar incluso a los premios Oscar.

Por su parte, Spielberg lleva muchos años con una productora propia llamada Amblin partners la cual fue la encargada de producir The trial of the Chicago 7, cinta que obtuvo varias nominaciones y que en este momento es distribuida por Netflix; por lo que una alianza entre ambas era cuestión de tiempo.

De acuerdo al medio Indie wire, el aclamado cineasta y Netflix han firmado un importante acuerdo donde se formaliza la inclusión del estudio de Steven en la producción de distintas cintas al año, por lo que tendremos una gran lista de filmes por venir.

Esto es lo que dijo Spielberg sobre su alianza: “En Amblin, la narración siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el momento en que Ted Sarandos y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que tuvimos una oportunidad increíble de contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas. Esta nueva vía para nuestras películas, junto con las historias que seguimos contando con nuestra familia de toda la vida en Universal y nuestros otros socios, será increíblemente satisfactoria para mí, ya que podemos embarcarnos en ella junto con Ted, y no puedo esperar para comenzar con él, Scott y todo el equipo de Netflix“.

Crédito foto de portada: Facebook