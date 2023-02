Hace más de dos décadas, Steven Spielberg rechazó la oportunidad de dirigir Harry Potter y la piedra filosofal, es decir, el filme con el que inició una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Durante todo este tiempo, la duda sobre por qué tomó esta decisión ha invadido a sus seguidores y a los de la saga, pero por fin el misterio se ha resuelto.

El director recién estrenó Los Fabelman, por lo que se ha dedicado a dar una serie de entrevistas para promocionarla, entre las que se incluyó una con Reliance Entertainment, donde surgió el tema sobre Harry Potter. Según reveló Steven Spielberg, su familia fue la principal razón por la que optó por rechazar la propuesta y dijo que no se arrepiente en lo absoluto.

“El significado personal sobre [cómo el conflicto entre] el arte y la familia te partirá por la mitad me ocurrió más tarde, cuando ya me había establecido como cineasta, como director en activo. Kate [Capshaw] y yo empezamos a formar una familia y a tener hijos […]”, comentó Steven Spielberg.

“Tuve que tomar la decisión de aceptar un trabajo que me trasladaría a otro país durante cuatro o cinco meses y en el que no vería a mi familia todos los días. Fue una experiencia desgarradora […] Después decidí no hacer varias películas. Decidí rechazar la primera entrega de Harry Potter para pasar el año y medio siguiente con mi familia, con mis hijos creciendo. Así que sacrifiqué una gran franquicia, de lo que hoy me alegro mucho, sólo para estar con mi familia”, agregó.