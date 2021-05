St. Vincent ha compartido el último sencillo antes de lanzamiento de su nuevo disco, en esta ocasión la artista liberó “Down“, un tema bastante funky que llega con video oficial.

Estamos a días de escuchar el nuevo material discográfico de Annie Clark, el cual le dio un gran giro al estilo que la artista había manejado en años anteriores; por lo que las expectativas sobre este material son bastante altas y con sus sencillos publicados en los meses recientes la vara sigue subiendo.

Por eso, a menos de 5 días para escuchar en su totalidad Daddy’s home la talentosa St. Vincent ha compartido una nueva canción llamada “Down“, siendo de los sencillos más funky que hemos podido escuchar hasta el momento. Además, en esta ocasión Annie co dirigió este video con Bill Benz.

Daddy’s home se estrena este viernes y ya se puede pre guardar el disco, además de pedir por adelantado la edición física de este álbum que será liberado tanto en CD, vinilo, un vinilo especial y hasta en cassette; también habrá una edición que incluye material inédito como imágenes y mercancía que saldrá más adelante.

Sobre este lanzamiento, la cantante le dijo lo siguiente al medio NME: “Siempre pienso en la cita de Picasso: ‘El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad’. Estas historias son cosas que he vivido y formas en que me siento. Es difícil para mí dividir qué es qué. Yo solo hago el mundo. No pienso demasiado en compartimentarlo”.

Crédito foto de portada: Instagram St. Vincent

