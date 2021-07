Mientras que algunos artistas ya están volviendo a los escenarios, otros continúan optando por dar presentaciones virtuales y tal es el caso de St. Vincent.

A través de redes sociales la cantante anunció que para celebrar debidamente el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Daddy’s home, a inicios de agosto realizará un show livestream en el que además de deleitarnos con los nuevos temas, también promete hacer un especial recorrido por todo su catálogo.

Durante el evento, St. Vincent estará acompañada por la banda que la ha respaldado en esta nueva travesía, la Down and Out Downtown Band, la cual está conformada por Justin Meldal-Johnsen (bajo), Jason Falkner (guitarra), Rachel Eckroth (teclados), Mark Guiliana (batería), Nayanna Holley (corista), Sy Smith (corista) y Neka Hamilton (corista).

El concierto se transmitirá a través de la plataforma Moment house durante los días 4 y 5 de agosto, dependiendo desde qué parte del mundo te encuentres. Norteamérica y Sudamérica podrán disfrutarlo el 4; mientras que Europa, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Asia y África podrán verlo el 5.

Junto con el anuncio, la cantante cuyo nombre real es Annie Clark también compartió un pequeño tráiler en el que se puede apreciar que la presentación traerá todo el estilo setentero y groovy que ha adoptado durante esta nueva etapa.

Así que ya sabes, el próximo mes tienes una cita con St. Vincent y los tickets ya los puedes adquirir dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.