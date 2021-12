Se ha confirmado que, en un futuro cercano, Tom Holland realizará tres peliculas más como Peter Parker / Spider-Man en el MCU.

A unos días de que Spider-Man: No way home llegue a los cines para darle fin a esta trilogía del superhéroe arácnido, comenzaron a surgir muchas preguntas respecto al futuro de Holland en el MCU y, pese a que el actor en algún momento reveló no estar seguro sobre qué le deparaba, parecer ser que aún tiene mucho que dar.

Según reveló la productora Amy Pascal, Tom Holland realizará al menos tres cintas más como Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. “Ésta no es la última película que vamos a hacer con Marvel; [esta no es] la última película de Spider-Man”, le dijo a Fandango.

“Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de… estamos pensando esto como algo de tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes. Ésta no es la última de nuestras películas de MCU”, agregó.

Spider-Man: No way home se estrenará el próximo 17 de diciembre en todos los cines del mundo. Te dejamos a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada tomada del Facebook de Spider-Man.