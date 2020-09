“Space Oddity” es una de las canciones más emblemáticas de nuestro querido David Bowie. No sólo porque fue con la que logró dar el salto a la fama, sino porque a lo largo de los años ha sido un tema que ha musicalizado grandes momentos de la humanidad.

El tema se volvió (como en general todo lo que hizo Bowie) todo un icono para la cultura. Porque ¿quién no ha sentido hasta lo más profundo de sus adentros la nostalgia de Major Tom? Sin duda es una canción que ha dejado huella en la historia.

Es por eso que hemos decidido recordarla y enlistar aquí algunos datos curiosos que igual y no sabías sobre “Space Oddity”. Chécalos a continuación:

1. Fue la primera canción comercialmente exitosa de David Bowie. Fue lanzada el 11 de julio de 1969, con el fin de que se empalmara con el alunizaje del Apolo 11.

2. Es el tema que da inicio a su segundo material discográfico, el cual en Reino Unido fue titulado como David Bowie, mientras que en Norteamérica lo nombraron Man Of Words/Man Of Music. Y finalmente años más tarde el álbum fue reeditado y lanzado bajo el nombre del sencillo.

3. Para la creación de “Space Oddity” David Bowie trabajó de la mano de Gus Dudgeon, famoso productor reconocido principalmente por su trabajo con Elton John.

4. En una entrevista el Duque Blanco reveló que para esta canción tuvo como inspiración la película de Stanley Kubrick, 2001: A Space Oddyssey:

La escribí después de ver la película, la cual encontré realmente increíble. Estaba muy drogado cuando la fui a ver, muchas veces, y realmente fue una revelación para mi. Tenía sonando la canción en mi cabeza.

5. “Space Oddity” fue escrita bajo el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

6. Es una de las cuatro canciones de David Bowie que ha sido incluida en la lista 500 Songs That Shaped Rock and Roll del Rock and Roll Hall Of Fame.

7. En mayo del 2013 el astronauta canadiense Chris Hadfield grabó un video con su propia versión de “Space Oddity” desde la Estación Espacial Internacional.

8. La canción habla sobre la misión fallida de Major Tom, quien se pierde por siempre en el espacio. Sin embargo, también se puede interpretar como el desapego de un ser que siente que no encaja en la sociedad.

9. La BBC utilizó “Space Oddity” de fondo durante su transmisión del alunizaje del Apolo 11.

10. A Bowie le preocupaba pensar que si la misión a la luna resultaba fallida, la gente asociaría su música con el fracaso y no llegaría a alcanza el éxito.