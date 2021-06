El Festival Sónar Barcelona está haciendo un llamado a todos los músicos, artistas, investigadores y científicos de cualquier parte del mundo que combinen la música con la IA y quieran participar en el AI & Music Festival.

A través de esta convocatoria, el festival se pone en busca de actuaciones, herramientas y software, y proyectos de investigación y co-creación que exploren las intersecciones entre la música, sea del género que sea, y la Inteligencia Artificial.

Los proyectos se estarán recibiendo hasta el próximo 11 de junio y los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en el S+T+ARTS AI & Music Festival, el cual tendrá lugar en Barcelona el 27 y 28 de octubre de 2021. Además de que también recibirán una compensación económica por su participación.

El AI & Music Festival es uno de los dos festivales que Sonár debutará durante el otoño de este año. Ambos serán totalmente presenciales y contendrán todo el espíritu y energía de Sonár a través de más de 60 actividades que incluyen conciertos, sesiones, workshops, conferencias y debates.

Checa la convocatoria dando click aquí.

En cuanto a la próxima edición del Festival Sónar, recientemente se anunciaron los primeros 32 artistas confirmados del cartel, entre los que figura The Blaze, The Chemical Brothers, Arca, Princess Nokia, Oneohtrix Point Never, Polo & Pan, The Blessed Madonna, La Fleur, Chico Blanco, AJ Tracey y DJ Python.

Luego de haber tenido que cancelar su edición de 2020, el festival llegará de nuevo a Barcelona del 16 al 18 de junio de 2022. Próximamente se revelará la fecha para la venta de boletos pero ya te puedes ir registrando en la lista de espera dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del festival.